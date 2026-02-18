Тактико-специальные учения МЧС

Северо-западный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом подготовки на 2026 год провел тактико-специальные учения на тему «Усовершенствование поисково-спасательных навыков в горной местности». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Основная цель учений заключалась в дальнейшем совершенствовании навыков и умений спасателей при проведении поисково-спасательных операций в горных и лесистых районах со сложным рельефом.

В ходе учений пострадавшие, оказавшиеся в безвыходном положении в горных и лесистых районах со сложным рельефом, были «спасены и им была оказана первая помощь» с использованием специальных средств. По завершении учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие задания.