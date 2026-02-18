USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Тактико-специальные учения МЧС

фото; видео
12:26 257

Северо-западный региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом подготовки на 2026 год провел тактико-специальные учения на тему «Усовершенствование поисково-спасательных навыков в горной местности». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Основная цель учений заключалась в дальнейшем совершенствовании навыков и умений спасателей при проведении поисково-спасательных операций в горных и лесистых районах со сложным рельефом.

В ходе учений пострадавшие, оказавшиеся в безвыходном положении в горных и лесистых районах со сложным рельефом, были «спасены и им была оказана первая помощь» с использованием специальных средств. По завершении учений были обсуждены достигнутые результаты и даны соответствующие задания.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1088
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 374
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 912
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6611
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1162
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 722
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 751
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1150
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1382
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6292
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7577

