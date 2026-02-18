Почему в Азербайджане дорожают яйца?

Цены на яйца в последние месяцы в Азербайджане продолжают расти. Экономист Акиф Насирли в интервью haqqin.az назвал причины подорожания и пояснил, с чем связана текущая ситуация на рынке. Он отметил, что причин несколько.

«Во-первых, это связано с климатом и погодными условиями, поэтому в стране наблюдается дефицит яиц. Например, в предыдущие годы в селах цена одного яйца составляла 10–15 гяпиков, а сейчас – 30. Сельские жители, которые держат кур, сообщают о распространении болезней среди птиц, что привело к гибели кур-несушек. Поэтому цена на яйца выросла. В разные годы по-разному. Бывает, что яйца в изобилии, а бывает, что в конкретный год наблюдается их нехватка», — подчеркнул Насирли.

Он также указал на дополнительные факторы, влияющие на формирование цены. По его словам, есть и другие причины, например, подорожание топлива, инфляция, рост цен на корма и так далее. Все это оказывает определенное давление на себестоимость.

При этом эксперт выразил осторожный оптимизм относительно дальнейшей динамики цен.

«Вероятно, в ближайшие месяцы с учетом удорожания кормов и потепления погоды ситуация изменится: увеличится производство, вырастет новое поколение кур-несушек, содержащихся как в частных хозяйствах, так и на бройлерных фермах. Ожидается, что после марта, весной, цены на яйца начнут снижаться», — заключил он.