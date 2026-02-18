USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Почему в Азербайджане дорожают яйца?

рассказывает экономист
Кямаля Алиева
12:35 1163

Цены на яйца в последние месяцы в Азербайджане продолжают расти. Экономист Акиф Насирли в интервью haqqin.az назвал причины подорожания и пояснил, с чем связана текущая ситуация на рынке. Он отметил, что причин несколько.

«Во-первых, это связано с климатом и погодными условиями, поэтому в стране наблюдается дефицит яиц. Например, в предыдущие годы в селах цена одного яйца составляла 10–15 гяпиков, а сейчас – 30. Сельские жители, которые держат кур, сообщают о распространении болезней среди птиц, что привело к гибели кур-несушек. Поэтому цена на яйца выросла. В разные годы по-разному. Бывает, что яйца в изобилии, а бывает, что в конкретный год наблюдается их нехватка», — подчеркнул Насирли.

Он также указал на дополнительные факторы, влияющие на формирование цены. По его словам, есть и другие причины, например, подорожание топлива, инфляция, рост цен на корма и так далее. Все это оказывает определенное давление на себестоимость.

При этом эксперт выразил осторожный оптимизм относительно дальнейшей динамики цен.

«Вероятно, в ближайшие месяцы с учетом удорожания кормов и потепления погоды ситуация изменится: увеличится производство, вырастет новое поколение кур-несушек, содержащихся как в частных хозяйствах, так и на бройлерных фермах. Ожидается, что после марта, весной, цены на яйца начнут снижаться», — заключил он.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1090
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 378
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 914
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6612
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1164
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 722
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 751
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1150
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1382
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6292
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7577

ЭТО ВАЖНО

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1090
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 378
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 914
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6612
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1164
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 722
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 751
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1150
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1382
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6292
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7577
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться