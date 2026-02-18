USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Кыргызстане назначили дату президентских выборов

12:35 530

Конституционный суд Кыргызстана постановил, что очередные выборы президента республики должны пройти в четвертое воскресенье января 2027 года — 24 января. Решение принято 17 февраля по обращению действующего главы государства Садыра Жапарова, сообщает пресс-служба суда.

Поводом для рассмотрения стал вопрос о сроке полномочий президента. Жапаров был избран при действии Конституции 2010 года и вступил в должность 28 января 2021 года на шестилетний срок. В новой редакции Конституции, принятой в 2021 году, срок полномочий президента установлен в пять лет с ограничением не более двух сроков.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятилетний срок, закрепленный статьей 67 Конституции 2021 года, не распространяется на мандат, начавшийся при прежней редакции Основного закона. Таким образом, действующий президент завершает шестилетний срок в полном объеме, и он засчитывается как первый срок по правилу о двух сроках.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1091
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 380
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 916
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6612
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1166
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 722
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 752
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1151
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1382
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6293
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7577

