В Кыргызстане назначили дату президентских выборов

Поводом для рассмотрения стал вопрос о сроке полномочий президента. Жапаров был избран при действии Конституции 2010 года и вступил в должность 28 января 2021 года на шестилетний срок. В новой редакции Конституции, принятой в 2021 году, срок полномочий президента установлен в пять лет с ограничением не более двух сроков.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятилетний срок, закрепленный статьей 67 Конституции 2021 года, не распространяется на мандат, начавшийся при прежней редакции Основного закона. Таким образом, действующий президент завершает шестилетний срок в полном объеме, и он засчитывается как первый срок по правилу о двух сроках.