Стармер и Трамп обсудили Украину, Иран и Газу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом переговоры в Женеве по урегулированию российско-украинской войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Помимо этого, британский премьер и американский лидер обсудили итоги второго раунда переговоров в Женеве по иранской ядерной программе, а также поговорили о ситуации в секторе Газа. В контексте палестинского анклава глава британского правительства подчеркнул важность обеспечения дальнейшего доступа для гуманитарной помощи.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон по итогам переговоров в Швейцарии достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут быть включены в проект будущего соглашения о ядерной программе исламской республики.

Тем временем секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, сообщил, что переговоры между Украиной, РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механизмах возможных решений. После совместной части команды продолжили работу в профильных группах по направлениям, отмечал он.

Кроме того, источники Agence France-Presse в российской делегации описали состоявшиеся переговоры в Женеве как «очень напряженные». Журналист издания Axios Барак Равид написал в X, что консультации «застопорились». Источники журналиста рассказали ему, что причиной стали «позиции, представленные новым руководителем российской делегации Владимиром Мединским».