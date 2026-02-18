USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Стармер и Трамп обсудили Украину, Иран и Газу

12:36 326

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил с президентом США Дональдом Трампом переговоры в Женеве по урегулированию российско-украинской войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Помимо этого, британский премьер и американский лидер обсудили итоги второго раунда переговоров в Женеве по иранской ядерной программе, а также поговорили о ситуации в секторе Газа. В контексте палестинского анклава глава британского правительства подчеркнул важность обеспечения дальнейшего доступа для гуманитарной помощи.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон по итогам переговоров в Швейцарии достигли взаимопонимания по ряду вопросов, которые могут быть включены в проект будущего соглашения о ядерной программе исламской республики.

Тем временем секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, сообщил, что переговоры между Украиной, РФ и США были сосредоточены на практических вопросах и механизмах возможных решений. После совместной части команды продолжили работу в профильных группах по направлениям, отмечал он.

Кроме того, источники Agence France-Presse в российской делегации описали состоявшиеся переговоры в Женеве как «очень напряженные». Журналист издания Axios Барак Равид написал в X, что консультации «застопорились». Источники журналиста рассказали ему, что причиной стали «позиции, представленные новым руководителем российской делегации Владимиром Мединским».

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1092
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 384
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 916
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6612
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1168
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 723
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 754
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1152
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1383
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6294
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7577

