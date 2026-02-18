USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Госслужба собрала молодежь Сиязани

12:44

В Сиязани состоялось мероприятие на тему «Патриотичная молодежь Азербайджана — здоровая молодежь, здоровое будущее», организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти района.

Мероприятие вступительным словом открыл глава Исполнительной власти района Новруз Новрузов, который отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на формирование и укрепление патриотических чувств у молодежи.

В ходе мероприятия также выступили начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов, начальник районного отделения Госслужбы в Сиязани полковник-лейтенант Физули Алиев. Они подробно проинформировали молодежь о преимуществах военной службы, здоровом образе жизни, отсрочке от призыва для обучения, законодательстве и других важных вопросах.

В мероприятии приняли участие и ветеран Отечественной войны, другие гости, которые поделились своими впечатлениями.

В Госслужбе напомнили, что аналогичные мероприятия проведены уже в нескольких районах Азербайджана, их проведение также запланировано в ближайшие месяцы.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
13:59
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
13:52
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
13:26
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
00:34
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
12:35
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана
01:04
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран
17 февраля 2026, 23:47

