Госслужба собрала молодежь Сиязани

В Сиязани состоялось мероприятие на тему «Патриотичная молодежь Азербайджана — здоровая молодежь, здоровое будущее», организованное Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти района.

Мероприятие вступительным словом открыл глава Исполнительной власти района Новруз Новрузов, который отметил, что подобные мероприятия положительно влияют на формирование и укрепление патриотических чувств у молодежи.

В ходе мероприятия также выступили начальник Управления допризывной подготовки Госслужбы полковник-лейтенант Физули Исмаилов, начальник отдела по связям с общественностью и международным отношениям Госслужбы Парвиз Садраддинов, начальник районного отделения Госслужбы в Сиязани полковник-лейтенант Физули Алиев. Они подробно проинформировали молодежь о преимуществах военной службы, здоровом образе жизни, отсрочке от призыва для обучения, законодательстве и других важных вопросах.

В мероприятии приняли участие и ветеран Отечественной войны, другие гости, которые поделились своими впечатлениями.

В Госслужбе напомнили, что аналогичные мероприятия проведены уже в нескольких районах Азербайджана, их проведение также запланировано в ближайшие месяцы.