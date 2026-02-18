И Швеция назвала Россию угрозой

Россия представляет главную военную угрозу для Швеции, а «все более рискованное поведение» Москвы может спровоцировать опасную эскалацию, говорится в ежегодном докладе шведской Службы военной разведки и безопасности (MUST), которое цитирует Politico.
В качестве примеров агрессивных действий России в непосредственной близости от Швеции, включая Балтийское море, в докладе называются нарушения воздушного пространства, саботаж и кибероперации.
Авторы документа считают российскую угрозу «серьезной и конкретной», а поведение Москвы характеризуют как «оппортунистическое и агрессивное».
Шведский доклад вышел вслед за опубликованным на днях докладом эстонской разведки, который в этом году почти полностью посвящен России. Разведка Эстонии считает, что угроза нападения Москвы на какое-либо государство НАТО в ближайшее время исключена, но «Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность», и чтобы предотвратить расширение «русского мира», необходима бдительность.