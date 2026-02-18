USD 1.7000
Новость дня
И Швеция назвала Россию угрозой

12:53 406

Россия представляет главную военную угрозу для Швеции, а «все более рискованное поведение» Москвы может спровоцировать опасную эскалацию, говорится в ежегодном докладе шведской Службы военной разведки и безопасности (MUST), которое цитирует Politico.

В качестве примеров агрессивных действий России в непосредственной близости от Швеции, включая Балтийское море, в докладе называются нарушения воздушного пространства, саботаж и кибероперации.

Авторы документа считают российскую угрозу «серьезной и конкретной», а поведение Москвы характеризуют как «оппортунистическое и агрессивное».

Шведский доклад вышел вслед за опубликованным на днях докладом эстонской разведки, который в этом году почти полностью посвящен России. Разведка Эстонии считает, что угроза нападения Москвы на какое-либо государство НАТО в ближайшее время исключена, но «Россия остается опасной страной, несмотря на свою некомпетентность», и чтобы предотвратить расширение «русского мира», необходима бдительность.

«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились
«Тяжелые, но деловые»: переговоры по Украине завершились обновлено 13:59
13:59 1096
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 391
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 919
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6613
Почему в Азербайджане дорожают яйца?
Почему в Азербайджане дорожают яйца? рассказывает экономист
12:35 1170
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
Ряду чиновников закрыли выезд из Кыргызстана
12:19 724
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
Россия и Иран проведут морские маневры в Оманском заливе
12:14 754
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
Зеленский ввел санкции против Лукашенко
12:02 1154
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
Сапер подорвался на мине в Ходжалы
11:45 1383
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем
01:04 6295
Взрывы унесут Иран
Взрывы унесут Иран наш комментарий; все еще актуально
17 февраля 2026, 23:47 7577

