Американцы утверждают, китайцы отрицают

Заместитель госсекретаря США Кристофер Йеау обнародовал новые подробности ядерного испытания, которое Китай якобы провел в июне 2020 года. Это произошло на мероприятии в аналитическом центре Гудзоновского института в Вашингтоне, сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного американского чиновника, удаленная сейсмическая станция в Казахстане зафиксировала «взрыв» магнитудой 2,75, произошедший 22 июня 2020 года на расстоянии 450 миль (720 км) от испытательного полигона Лоп-Нор в западном Китае.

В то же время Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отвечающая за обнаружение ядерных испытаний, заявила, что данных недостаточно, чтобы с уверенностью подтвердить утверждения заместителя госсекретаря США.

К тому же представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что утверждение о проведении Китаем ядерных испытаний является «абсолютно безосновательным» и является попыткой «выдумать предлог для возобновления» ядерных испытаний США.

Китай, подписавший, но не ратифицировавший международный договор 1996 года о запрещении ядерных испытаний, отрицал проведение подземного ядерного испытания после того, как США впервые выдвинули это обвинение на международной конференции в начале этого месяца. Последнее официальное подземное испытание Китая состоялось в 1996 году.