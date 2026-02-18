USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Евросоюз – Украине: отремонтируйте «Дружбу»

Европейская комиссия (ЕК) призвала Украину отремонтировать трубопровод «Дружба», пишет Sky News.

Европа ожидает получить график ремонта в ближайшее время. ЕК заявляет, что не видит угрозы в краткосрочном отсутствии поставок нефти в Венгрию и Словакию, так как обе страны обладают достаточными запасами. При этом, по словам представителя, комиссия находится в контакте с Украиной относительно сроков восстановления.

Нефтепровод «Дружба», транспортирующий российскую нефть в Венгрию и Словакию, был поврежден в конце января. ЕС хочет, чтобы магистраль отремонтировали и поставки возобновились.

Издание Radio Free Europe со ссылкой на заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен пишет, что остановка поставок российской нефти по трубопроводу вызвала напряженность между Украиной и государствами-членами ЕС – Венгрией и Словакией. Киев сообщил, что причиной перебоев с 27 января стала атака российского беспилотника.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил ранее, что Украина задержала возобновление потока нефти, чтобы заставить Венгрию отказаться от своего вето на будущее членство Украины в Евросоюзе. Он назвал это «политическим шантажом».

Будапешт 16 февраля выразил желание применить временное исключение для импорта морской российской сырой нефти через Хорватию по трубопроводу Adria.

В то же время в отчете, опубликованном 16 февраля аналитическим Центром исследования демократии (CSD), говорится, что Венгрии не нужна российская нефть, поскольку есть другие легкодоступные источники. «Нет никаких технических или экономических оснований для продления действия санкционного освобождения для российской нефти в Центральной Европе. Постоянная зависимость Венгрии – это политический выбор, который ослабляет единство ЕС и подрывает доверие к санкционному режиму. Постепенный отказ от российской сырой нефти до конца 2026 года возможен и необходим для долгосрочной энергетической безопасности Европы», – сообщили в CSD.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее заявлял, что магистраль выведена из строя из-за российской атаки.

Венгрия и Словакия имеют общую позицию по магистрали и хотят продолжения поставок российской нефти.

