Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?

В преддверии августовского саммита в Анкоридже российскому Совету безопасности представили план, в котором подробно изложено, как заключить с президентом США Дональдом Трампом «величайшую сделку» в обмен на снятие санкций. Об этом сообщает The Economist.

Во время переговоров, в частности, обсуждалась возможность для западных компаний, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договорных условий. По оценкам, на которые ссылается The Economist, общая стоимость этих активов составляет около $60 млрд.

Однако, учитывая, что американские компании в России могут рассчитывать лишь на ограниченные объемы продаж, посланников президента США больше интересует возможность участия в крупных проектах, способных трансформировать мировые рынки, отмечает The Economist.

В документе российского Совбеза, по данным журнала, описан «кладезь» ресурсов в Арктике и на Крайнем Севере, которыми захотят воспользоваться «десяток суверенных и частных фондов из США и других недружественных стран». В нем также указано, что это принесет значительную финансовую выгоду всем сторонам.

Издание напоминает, что на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщил, что Россия пообещала США сделки на сумму $12 трлн в обмен на смягчение санкций.

С апреля прошлого года глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев как минимум девять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом. По данным The Economist, лица, близкие к семье Трампа, вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах. В число предложенных сделок входили добыча нефти и газа в Арктике, разработка месторождений редкоземельных металлов, создание центра обработки данных с ядерным энергоснабжением и строительство тоннеля под Беринговым проливом. Во время встречи с Трампом в Анкоридже российский президент Владимир Путин предложил вернуть активы на $5 млрд, изъятые у нефтяной компании Exxon Mobil в 2022 году, пишет издание.

Прошлым летом многие американские юристы работали сверхурочно, анализируя возможные сценарии отмены санкций, рассказал сотрудник консалтинговой компании Risk Advisory Патрик Лорд. Таким образом, значительная подготовительная работа над пакетом соглашений уже была выполнена, отмечает The Economist. В ноябре, добавляет издание, представители крупных западных нефтяных компаний встречались с бывшими российскими партнерами на конференции ADIPEC в Абу-Даби.

The Economist предупреждает, что если Белый дом «клюнет на наживку», остальная Америка будет ждать финансового чуда напрасно, в то время как политические издержки будут нарастать. Расширение торговли и инвестиций позволит российской экономике восстановиться и создаст условия для новой войны, полагает издание.

Любой президент, руководствующийся интересами США, должен был бы рассмотреть предложение Путина холодно и пристально – и отказаться, резюмирует The Economist.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на два источника, что США представили европейским странам предложения по реинтеграции России в мировую экономику. План предполагает, что американские компании смогут «инвестировать в стратегические секторы, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».