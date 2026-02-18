Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…

В январе 2026 года Азербайджан импортировал 129 933 тонны пшеницы стоимостью 28 871,7 тыс. долларов США. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем увеличился на 43 278,75 тонны (50 %), а стоимость — на 10 176,3 тыс. долларов США (54,4 %). Об этом в Facebook написал экономист Натик Джафарли.

«Примерно 10 000 лет назад человечество в Месопотамии «одомашнило» пшеницу и начало ее возделывать. Но Азербайджан до сих пор не умеет выращивать товарную, качественную пшеницу, зависимость от импорта растет.

Перейдем к сливочному маслу: в 2025 году Азербайджан импортировал 20,13 тыс. тонн масла на общую сумму в 145,31 млн долларов. По сравнению с 2024 годом объем импорта снизился с 24,51 тыс. тонн до 20,13 тыс. тонн, то есть на 18 %. Тем не менее общая стоимость выросла с 139,51 млн долларов до 145,31 млн долларов, то есть на 4 %.

Основным поставщиком остается Иран. Импорт из этой страны сократился с 14,23 тыс. тонн до 8,62 тыс. тонн, то есть на 39 %, а стоимость — с 69,25 млн долларов до 50,97 млн долларов. Средняя цена за тонну выросла с 4,87 тыс. долларов до 5,91 тыс. долларов, то есть на 21,34 %. Иными словами, иранское масло подорожало в 2025 году на 21,34 %.

Из Новой Зеландии импорт уменьшился с 5,33 тыс. тонн до 4,27 тыс. тонн, то есть на 19,96 %. Стоимость снизилась с 35,55 млн долларов до 33,98 млн долларов. Средняя цена за тонну выросла с 6,66 тыс. долларов до 7,96 тыс. долларов, то есть на 19,59 %.

Что касается местного производства — в 2025 году в Азербайджане произведено 26,58 тыс. тонн сливочного масла. Это на 8,2 % меньше по сравнению с 2024 годом.

Раскопки в Древнем Египте и на побережье Средиземного моря показывают, что примерно 5–6 тыс. лет назад человечество научилось производить молочные продукты, в том числе масло.

С момента, как сельское хозяйство и аграрная сфера были объявлены приоритетными правительством, и особенно после того, как были выделены субсидии на животноводство, численность крупного рогатого скота в стране сократилась почти до 300 тыс., овец и коз — до 1,7 млн голов. Если поголовье крупного рогатого скота сокращается, производство молочных продуктов и мяса тоже уменьшается.

Так что то, чему человечество научилось тысячелетия назад, мы до сих пор не можем освоить», - сказал Джафарли.