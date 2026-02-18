Азербайджанку задержали во Внуково

Сотрудники таможни задержали в аэропорту Внуково 33-летнюю гражданку Азербайджана, которая пыталась провезти в Москву ювелирные украшения стоимостью 18,5 млн рублей (234 561 долларов США). Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Женщина летела рейсом из Дубая. Когда она пыталась пройти через зеленый коридор, сотрудники таможни нашли в ее чемодане пять колец из белого металла.

Результаты экспертизы подтвердили подлинность изделий. Украшения были изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы. На них были вставки из бриллиантов. Украшения у женщины изъяли.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.