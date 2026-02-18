19 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в некоторых регионах ожидается сильный ветер. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое и оранжевое предупреждение.
Согласно оранжевому уровню погодной опасности, в Зангилане, Джебраиле, Агдаме, Лачине, Кельбаджаре, Дашкесане, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Товузе, Агстафе, Газахе, Мингячевире, Евлахе, Агдаше, Уджаре, Барде, Тертере, Гёйчае, Исмаиллы, Габале, Гусаре, Сиязани, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с.
В Баку и на Апшеронском полуострове, в том числе в других регионах страны, согласно желтому уровню погодной опасности, будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 13,9–20,7 м/с.
*** 14:05
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах будет туман.
Юго-западный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. Температура воздуха составит ночью 4-7°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 65-70%.
В регионах Азербайджана ожидается местами дождь, в горных районах - снег. Местами возможно усиление снегопада. Ночью и утром местами возможен туман. В некоторых местах местами усилится западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 7-11°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 4-8°, днем 8-13° тепла.