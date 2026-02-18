Ватикан сказал «нет» «Совету мира»

Ватикан не будет участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира». Об этом сообщил государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин.

По его словам, Святой Престол не присоединится к новой структуре, учитывая ее формат. Паролин отметил, что вопросы урегулирования международных кризисов, по позиции Ватикана, должны рассматриваться прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

Инициатива была представлена в контексте плана США по сектору Газа. Предполагалось, что создаваемый орган будет курировать временное управление территорией после достижения перемирия в октябре. Позднее президент США заявил о намерении расширить формат для обсуждения других международных конфликтов. Первое заседание структуры запланировано в Вашингтоне, на повестке дня вопросы восстановления Газы.