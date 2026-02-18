Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде

Второй заезд в женском слаломе с участием представительницы Азербайджана Анастасии Папатомы начнется в 16:30 по бакинскому времени.
У Анастасии 59-й стартовый номер. Итоговые позиции будут определены по сумме результатов в двух заездах.
*** 14:39
В первом заезде Анастасия Папатома показала результат 1:01.81 и заняла 59-е место среди 95 участниц.
Стоит отметить, что до финиша смогли добраться лишь 64 горнолыжницы.
Лидирует американка Микаэла Шиффрин с результатом 47,13 секунды.
*** 14:26
Сегодня на Зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступит представительница Азербайджана горнолыжница Анастасия Папатома.
18-летняя спортсменка будет соревноваться в слаломе. У нее 92-й стартовый номер. Всего в этом виде программы выступят 95 спортсменок.
Напомним, от Азербайджана на нынешние Игры отправились два участника. Ранее фигурист Владимир Литвинцев занял в одиночном катании последнее 29-е место.