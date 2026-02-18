Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде

Второй заезд в женском слаломе с участием представительницы Азербайджана Анастасии Папатомы начнется в 16:30 по бакинскому времени.

У Анастасии 59-й стартовый номер. Итоговые позиции будут определены по сумме результатов в двух заездах.

*** 14:39

В первом заезде Анастасия Папатома показала результат 1:01.81 и заняла 59-е место среди 95 участниц.

Стоит отметить, что до финиша смогли добраться лишь 64 горнолыжницы.

Лидирует американка Микаэла Шиффрин с результатом 47,13 секунды.

*** 14:26

Сегодня на Зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступит представительница Азербайджана горнолыжница Анастасия Папатома.