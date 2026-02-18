Мораторий как уловка: Россия готовится к новому удару по Украине

Россия на переговорах в Женеве могла представить соблюдение моратория на удары по энергетике как «значительную уступку», одновременно готовясь к очередному разрушительному удару по Украине в ближайшее время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на переговорах в Женеве мог обсуждаться очередной краткосрочный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. При этом в ISW напомнили, что российский президент Владимир Путин уже применял подобную тактику в марте–апреле 2025 года и в январе–феврале 2026 года. Тогда Москва заявляла о якобы стремлении к миру, одновременно накапливая ракеты и беспилотники для последующих массированных атак после окончания ограничений.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский в телеграме назвал первый день переговоров в Женеве «непростым» и обвинил Москву в попытках затянуть процесс.

«Вчера действительно были непростые встречи, и мы можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап», – написал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация должна «сделать все, чтобы переговоры все же были результативными». По его словам, сегодня в Женеве планируется обсудить гуманитарное направление, включая шаги по обмену военнопленными и освобождению гражданских.

Президент также поблагодарил американскую делегацию за внимание к деталям и «терпение в разговорах с нынешними представителями России».