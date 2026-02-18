USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Мораторий как уловка: Россия готовится к новому удару по Украине

ISW
14:32 751

Россия на переговорах в Женеве могла представить соблюдение моратория на удары по энергетике как «значительную уступку», одновременно готовясь к очередному разрушительному удару по Украине в ближайшее время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на переговорах в Женеве мог обсуждаться очередной краткосрочный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. При этом в ISW напомнили, что российский президент Владимир Путин уже применял подобную тактику в марте–апреле 2025 года и в январе–феврале 2026 года. Тогда Москва заявляла о якобы стремлении к миру, одновременно накапливая ракеты и беспилотники для последующих массированных атак после окончания ограничений.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский в телеграме назвал первый день переговоров в Женеве «непростым» и обвинил Москву в попытках затянуть процесс.

«Вчера действительно были непростые встречи, и мы можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап», – написал он.

Зеленский подчеркнул, что украинская делегация должна «сделать все, чтобы переговоры все же были результативными». По его словам, сегодня в Женеве планируется обсудить гуманитарное направление, включая шаги по обмену военнопленными и освобождению гражданских.

Президент также поблагодарил американскую делегацию за внимание к деталям и «терпение в разговорах с нынешними представителями России».

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3603
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6606
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 700
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 544
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1691
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1014
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 804
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2574
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2651
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2391
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6896

