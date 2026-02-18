USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Израиль готовит аэропорты к войне

14:40 682

В израильской авиационной отрасли уже разработан поэтапный план действий на случай резкого обострения ситуации в сфере безопасности. Подготовка ведется Министерством транспорта совместно с Управлением аэропортов с учетом опыта прошлых кризисов. Об этом пишет «12 канал».

В случае начала военных действий гражданское воздушное пространство будет оперативно закрыто. Параллельно будет проведена экстренная оценка обстановки совместно с израильскими и зарубежными авиакомпаниями. Цель — быстро перейти к режиму чрезвычайного реагирования и минимизировать риски для пассажиров и экипажей.

План предусматривает перебазирование израильских самолетов в зарубежные аэропорты, чтобы снизить угрозу повреждения техники. Одновременно приоритетной задачей станет безопасная эвакуация экипажей иностранных авиакомпаний, что позволит сохранить сотрудничество и ускорить возобновление полетов после стабилизации обстановки.

В частности, на случай временной недоступности крупнейшего аэропорта страны - Бен-Гуриона предусмотрены обходные схемы возвращения граждан в страну. Среди них — организация морских шаттлов с Кипра, а также увеличение числа рейсов через аэропорт Акабы в Иордании. Эти маршруты рассматриваются как резервные каналы сообщения. 

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3604
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6606
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 701
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 545
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1692
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1016
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 804
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2575
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2653
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2391
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6896

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3604
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6606
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 701
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 545
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1692
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1016
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 804
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2575
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2653
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2391
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6896
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться