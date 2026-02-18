Израиль готовит аэропорты к войне

В израильской авиационной отрасли уже разработан поэтапный план действий на случай резкого обострения ситуации в сфере безопасности. Подготовка ведется Министерством транспорта совместно с Управлением аэропортов с учетом опыта прошлых кризисов. Об этом пишет «12 канал».

В случае начала военных действий гражданское воздушное пространство будет оперативно закрыто. Параллельно будет проведена экстренная оценка обстановки совместно с израильскими и зарубежными авиакомпаниями. Цель — быстро перейти к режиму чрезвычайного реагирования и минимизировать риски для пассажиров и экипажей.

План предусматривает перебазирование израильских самолетов в зарубежные аэропорты, чтобы снизить угрозу повреждения техники. Одновременно приоритетной задачей станет безопасная эвакуация экипажей иностранных авиакомпаний, что позволит сохранить сотрудничество и ускорить возобновление полетов после стабилизации обстановки.

В частности, на случай временной недоступности крупнейшего аэропорта страны - Бен-Гуриона предусмотрены обходные схемы возвращения граждан в страну. Среди них — организация морских шаттлов с Кипра, а также увеличение числа рейсов через аэропорт Акабы в Иордании. Эти маршруты рассматриваются как резервные каналы сообщения.