Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Азербайджане запретили слежку за перепиской в WhatsApp

14:42 1281

Верховный суд Азербайджана принял постановление пленума «О защите прав личности», в котором изложены новые правовые позиции по вопросам неприкосновенности личной переписки.

Как сообщили в Верховном суде, документ подтверждает, что каждому гарантируется тайна переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых средствами связи. Незаконное получение, использование или распространение личной переписки без согласия лица расценивается как нарушение права на неприкосновенность частной жизни. При этом данное право может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законом — для предотвращения преступления или в рамках расследования уголовного дела с целью установления истины.

Пленум также разъяснил, что при рассмотрении правовых споров стороны вправе представлять в суд или другой уполномоченный орган (медиация, арбитраж и др.) лишь ту переписку, которая велась непосредственно между ними. Переписка с третьими лицами не может использоваться в качестве доказательства по делу.

Отдельно подчеркивается, что публикация любой переписки в СМИ или интернете без согласия второй стороны, а также ее распространение в иной форме запрещены. Такие действия считаются незаконным вмешательством в личные права и могут служить основанием для компенсации морального вреда.

Кроме того, в постановлении указано, что отслеживание переписки в WhatsApp без ведома человека запрещено. Исключение предусмотрено лишь для родителей, которые вправе без согласия проверять телефон своего несовершеннолетнего или недееспособного ребенка.

