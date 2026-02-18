Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?

Жители утверждают, что Исполнительная власть Хатаинского района переложила ответственность на Объединенную службу водоснабжения крупных городов. Служба же в свою очередь обвинила исполнительную власть в том, что та разрешила строительство домов прямо на трубах.

В Баку под домами, расположенными по улице Рашида Багирова, 36 (Хатаинский район), лопнула канализационная труба, что привело к обрушению одного дома. Жильцы говорят, что другие дома, построенные вдоль этой трубы, также получили повреждения. Разрушилось и асфальтовое покрытие, образовались большие выбоины. Территорию огородили красной лентой.

«Жильцы боятся заходить в дома. Аварийно-восстановительная служба Объединенной службы водоснабжения крупных городов находится в этом районе, но никаких работ пока не ведется», — рассказал один из граждан.

Напомним, за последние несколько месяцев в этом же районе Баку, а именно по улице Зейтун, дома, построенные над канализационным коллектором, также получили повреждения из-за проседания грунта. Еще раньше несколько домов пришли в аварийное состояние на улице Томрис в поселке Баладжары Бинагадинского района. Как следует из слов жителей, в большинстве своем они, покупая землю и строя на ней дом, или приобретая уже готовый дом в этих местах, не знали, что под их участками и домами проходит канализационный коллектор. Многие здешние домовладельцы имеют выписки (купчие) на дома.

В ответ на запрос haqqin.az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что в частном жилом доме, «стоящем» на магистральном водопроводе диаметром 500 мм и круглом водосборнике диаметром 1200 мм, проходящих по улице Рашида Багирова, 36, произошла авария на линии питьевой воды в результате перегрузки, вызванной построенной на обеих действующих сетях конструкцией, а также невозможности своевременного технического обслуживания линий.

«Кроме того, канализационная труба, проходящая под жилым зданием, расположена глубоко. Предполагается, что перегрузка сначала привела к поломке канализационного коллектора, а затем к повреждению водопровода. Более точный результат станет известен после полного обследования состояния коллектора. Согласно действующему законодательству, любые строительные или земляные работы на водопроводных и канализационных коллекторах, магистральных и распределительных линиях, а также в их защитной зоне являются противозаконными», - сообщили в ведомстве.

Там также предупредили, что в связи со сложившейся ситуацией в настоящее время ведутся строительные и восстановительные работы по замене водопровода на новый. В рамках этих работ до 20 февраля будет приостановлено водоснабжение поселка UPD - NZS. В течение этого периода жители будут получать воду автоцистернами.

А Исполнительная власть Хатаинского района оставила наш вопрос о разрушенных домах без ответа.