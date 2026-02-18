Автономия от США: Мерц усиливает шпионов

Данный план появился на фоне растущей обеспокоенности в Берлине и других европейских столицах возможным односторонним прекращением обмена разведданными США, от которого в значительной мере зависит Европа. По мнению официальных лиц, так же как европейские страны должны радикально усиливать свои вооруженные силы для большей автономии, немецкая разведка должна стать заметно эффективнее.

«Мы хотим продолжать тесно сотрудничать с американцами. Но если президент (США), кто бы им ни был, решит в будущем действовать самостоятельно, без европейцев... то мы должны быть готовы стоять на своих двоих», – заявил изданию Марк Генрихман, председатель специальной комиссии Бундестага, контролирующей деятельность разведывательных служб.

Немецкие лидеры отмечают, что эта потребность особенно актуальна, поскольку внешняя разведка Германии имеет больше юридических ограничений, чем аналогичные службы других стран. Как пишет издание, канцлер Фридрих Мерц намерен усилить Федеральную разведывательную службу Германии (BND) и снять с нее ряд ограничений, предоставив возможность проводить диверсионные акции, наступательные кибероперации и более агрессивный шпионаж.