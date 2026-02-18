USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Автономия от США: Мерц усиливает шпионов

15:15 350

Германия усиливает возможности своей внешней разведки, планируя наделить службу новыми широкими полномочиями в контексте подготовки к возможному разрыву отношений с США, сообщает Politico.

Данный план появился на фоне растущей обеспокоенности в Берлине и других европейских столицах возможным односторонним прекращением обмена разведданными США, от которого в значительной мере зависит Европа. По мнению официальных лиц, так же как европейские страны должны радикально усиливать свои вооруженные силы для большей автономии, немецкая разведка должна стать заметно эффективнее.

«Мы хотим продолжать тесно сотрудничать с американцами. Но если президент (США), кто бы им ни был, решит в будущем действовать самостоятельно, без европейцев... то мы должны быть готовы стоять на своих двоих», – заявил изданию Марк Генрихман, председатель специальной комиссии Бундестага, контролирующей деятельность разведывательных служб.

Немецкие лидеры отмечают, что эта потребность особенно актуальна, поскольку внешняя разведка Германии имеет больше юридических ограничений, чем аналогичные службы других стран. Как пишет издание, канцлер Фридрих Мерц намерен усилить Федеральную разведывательную службу Германии (BND) и снять с нее ряд ограничений, предоставив возможность проводить диверсионные акции, наступательные кибероперации и более агрессивный шпионаж.

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3611
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6607
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 706
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 549
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1693
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1019
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 805
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2579
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2661
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2391
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6898

