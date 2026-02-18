USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Словакии чрезвычайная ситуация. Фицо грозит Зеленскому

15:17 686

Правительство Словакии объявило режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти. Об этом сообщает Aktuality.

С конца января нефть не поступает в Словакию и Венгрию. Причиной является повреждение нефтепровода «Дружба» в Украине. Согласно документам, поданным в правительство, нефть доберется до Словакии через нефтепровод Adria, начинающийся в Хорватии, за 20-30 дней. Пока же правительство решило выпустить стратегические нефтяные резервы по просьбе нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

«Чтобы обеспечить этот переходный период до восстановления бесперебойных поставок нефти на словацкий рынок, Slovnaft обратился с просьбой о выпуске чрезвычайных запасов нефти в объеме 250 тысяч тонн, что, по его данным, покроет минимум месяц работы нефтеперерабатывающего завода в минимальном режиме, сохраняя бесперебойные поставки на словацкий рынок», – говорится в правительственном документе.

Чрезвычайная ситуация будет действовать с 19 февраля до 30 сентября этого года.

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3613
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6608
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 708
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 552
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1694
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1019
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 805
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2581
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2662
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2392
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6899

ЭТО ВАЖНО

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3613
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6608
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 708
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 552
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1694
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1019
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 805
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2581
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2662
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2392
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться