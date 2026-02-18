USD 1.7000
Как банковские карты становятся мишенью мошенников?

15:20 527

В то время как во всем мире и в нашей стране звучат тревожные сигналы о кибермошенничестве, люди ежедневно сталкиваются с новыми способами обмана. Мошенники различными путями завоевывают доверие людей и ставят их в трудное положение. В последнее время участились случаи обмана неосведомленных лиц с целью получения их банковских карт. Исследования показывают, что подобного рода мошенничество чаще всего затрагивает социально уязвимые, малосведущие или пожилые категории граждан.

Мошенники, приближаясь к гражданам разными способами, предлагают получить карты через банковские отделения или цифровые каналы. Позже, получив карту и её данные за определённую плату, они используют их для совершения мошеннических действий.

Чем может обернуться передача банковской карты другому лицу?

Кража персональных данных. Передача карты и её реквизитов третьему лицу фактически означает передачу и персональных данных. Мошенники, получив доступ к информации, могут контролировать финансовый счёт человека и совершать операции от его имени. Как правило, на имя обманутого лица совершаются незаконные финансовые операции. В особенности такие карты могут использоваться для «отмывания» незаконно полученных средств.

Финансовые потери. Передача карты другому лицу даёт мошеннику право распоряжаться средствами на счёте. Это подвергает опасности все банковские счета владельца карты и может привести к значительным финансовым потерям.

Юридические последствия. Каждый гражданин несёт ответственность за операции, совершённые с его банковскими картами. Передача карты третьему лицу создаёт юридические обязательства для её владельца. В случае незаконных операций с картой владелец карты может быть привлечён к уголовной ответственности.

Чтобы не потерять деньги и не стать участником преступления, крайне важно соблюдать осторожность:

Используйте карту только лично. Банковская карта принадлежит исключительно клиенту, на имя которого открыт счёт, и предназначена для личного использования.

Будьте внимательны при подозрительных операциях. Регулярно контролируйте свои карточные счета. В случае выявления подозрительных операций, списания средств с карты или поступления средств из неожиданного источника незамедлительно обратитесь в банк, клиентом которого вы являетесь, а также в правоохранительные органы.

Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте осторожны с лицами, требующими вашу карту за плату или услугу. Информация о вашей карте и счёте является исключительно личной и не подлежит передаче третьим лицам. Любые попытки получить такие данные рекомендуется сразу сообщать в соответствующие органы.

Kapital Bank ещё раз напоминает, что наряду с мерами безопасности, принимаемыми финансовыми организациями, внимательность самих граждан крайне важна для защиты своих счетов и персональных данных. Никогда не делитесь своими картами и данными с другими лицами. При любых подозрительных сообщениях, звонках или действиях в социальных сетях немедленно сообщайте об этом в банк и в компетентные органы. Таким образом, вы поможете предотвратить, чтобы другие также не стали жертвами кибермошенников.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 115 филиалов и 53 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https HYPERLINK "https://kbl.az/prcrc":// HYPERLINK "https://kbl.az/prcrc"kbl HYPERLINK "https://kbl.az/prcrc". HYPERLINK "https://kbl.az/prcrc"az HYPERLINK "https://kbl.az/prcrc"/ HYPERLINK "https://kbl.az/prcrc"prcrc.

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3615
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6608
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 710
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 552
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1696
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1021
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 805
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2582
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2663
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2394
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6899

