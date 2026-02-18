Одиннадцатиклассник упал со второго этажа школы

В Мингячевире ученик 11-го класса упал со второго этажа своей школы. Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел сегодня в средней школе имени Мехти Гусейнзаде №3.

Эльмин Касумов, 2008 года рождения, упал со второго этажа школы, в которой учится, и получил различные травмы. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Начато расследование инцидента.

В ответ на запрос haqqin.az в Центрально-Аранском региональном управлении образования сообщили, что администрация школы в связи с инцидентом немедленно вызвала скорую помощь.

«Ученику оказали первую помощь и отправили в соответствующее медицинское учреждение для обследования. Родители ученика и правоохранительные органы были проинформированы об инциденте. Состояние пострадавшего ученика находится под вниманием управления. Просим общественность подходить к этому вопросу деликатно, принимая во внимание проводимое расследование, и ссылаться в связи с инцидентом только на заявления официальных структур», — подчеркивается в заявлении управления.