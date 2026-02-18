USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Одиннадцатиклассник упал со второго этажа школы

Инара Рафикгызы
15:22 593

В Мингячевире ученик 11-го класса упал со второго этажа своей школы. Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел сегодня в средней школе имени Мехти Гусейнзаде №3.

Эльмин Касумов, 2008 года рождения, упал со второго этажа школы, в которой учится, и получил различные травмы. Пострадавшего срочно доставили в больницу. Начато расследование инцидента.

В ответ на запрос haqqin.az в Центрально-Аранском региональном управлении образования сообщили, что администрация школы в связи с инцидентом немедленно вызвала скорую помощь.

«Ученику оказали первую помощь и отправили в соответствующее медицинское учреждение для обследования. Родители ученика и правоохранительные органы были проинформированы об инциденте. Состояние пострадавшего ученика находится под вниманием управления. Просим общественность подходить к этому вопросу деликатно, принимая во внимание проводимое расследование, и ссылаться в связи с инцидентом только на заявления официальных структур», — подчеркивается в заявлении управления.

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3618
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6609
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 712
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 552
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1697
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1021
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 805
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2584
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2665
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2394
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6899

