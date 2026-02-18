Еще один успех школьников-программистов из Азербайджана

Объявлены результаты 10-го конкурса программирования Info(1)Cup, проходившего в Румынии 7-8 февраля. Участники из Азербайджана завоевали в общей сложности шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.
«В конкурсе 189 учеников из 16 стран проверили свои знания в области программирования. Наши школьники участвовали онлайн из лаборатории Азербайджанского технического университета», - заявили в ведомстве.
«У ученика 10-го класса лицея имени академика Зарифы Алиевой города Баку Фатеха Ахмедзаде золотая медаль; ученика 10-го класса Бакинского турецкого лицея фонда «Даянат» Омара Алимамедзаде – серебряная медаль; ученики 10-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Элай Вердиев и Акбар Ахмадов удостоились серебряной медали; ученик 10-го класса Бакинского турецкого лицея фонда «Даянат» Атилла Мустафа и ученик 10-го класса гимназии с уклоном естественных наук города Сумгаита Мард Джафарзаде – бронзовой медали.
В министерстве напомнили, «что с 2017 года подготовка наших школьников к международным предметным олимпиадам и конкурсам осуществляется при поддержке ООО Azercell Telekom. За этот период ученики, обучающиеся в региональных и столичных школах Азербайджана, завоевали в общей сложности 114 медалей в конкурсах по программированию различного масштаба в разных возрастных группах».