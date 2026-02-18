Еще один успех школьников-программистов из Азербайджана

Объявлены результаты 10-го конкурса программирования Info(1)Cup, проходившего в Румынии 7-8 февраля. Участники из Азербайджана завоевали в общей сложности шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

«В конкурсе 189 учеников из 16 стран проверили свои знания в области программирования. Наши школьники участвовали онлайн из лаборатории Азербайджанского технического университета», - заявили в ведомстве.