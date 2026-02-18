USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Еще один успех школьников-программистов из Азербайджана

15:23 351

Объявлены результаты 10-го конкурса программирования Info(1)Cup, проходившего в Румынии 7-8 февраля. Участники из Азербайджана завоевали в общей сложности шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования.

«В конкурсе 189 учеников из 16 стран проверили свои знания в области программирования. Наши школьники участвовали онлайн из лаборатории Азербайджанского технического университета», - заявили в ведомстве.

«У ученика 10-го класса лицея имени академика Зарифы Алиевой города Баку Фатеха Ахмедзаде золотая медаль; ученика 10-го класса Бакинского турецкого лицея фонда «Даянат» Омара Алимамедзаде – серебряная медаль; ученики 10-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики города Баку Элай Вердиев и Акбар Ахмадов удостоились серебряной медали; ученик 10-го класса Бакинского турецкого лицея фонда «Даянат» Атилла Мустафа и ученик 10-го класса гимназии с уклоном естественных наук города Сумгаита Мард Джафарзаде – бронзовой медали.

В министерстве напомнили, «что с 2017 года подготовка наших школьников к международным предметным олимпиадам и конкурсам осуществляется при поддержке ООО Azercell Telekom. За этот период ученики, обучающиеся в региональных и столичных школах Азербайджана, завоевали в общей сложности 114 медалей в конкурсах по программированию различного масштаба в разных возрастных группах».

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3619
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6610
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 712
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 552
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1699
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1022
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 805
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2586
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2666
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2395
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6899

