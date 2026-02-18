USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Это не наша война…

Заявили в Венгрии
15:23 487

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не ведет войну за защиту Европы, ведь Россия никогда не нападала на страны Европейского союза. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN. По мнению венгерского дипломата, Украина «борется только за себя».

«Европа не нуждается в защите от Украины. Она борется за себя, а не за нас. Это их война, не наша. Мы ничего не должны за то, что они якобы нас защищают», – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия с начала полномасштабной войны не поставляла Украине оружие и последовательно выступает за мирное урегулирование. Министр подчеркнул, что достичь мира «можно только путем переговоров».

Сийярто также затронул вопрос возможного вступления Украины в Европейский союз. Он заявил, что членство Украины в ЕС якобы автоматически втянет Европу в войну, и подчеркнул, что Будапешт выступает против такого сценария.

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
15:02 3621
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6610
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 713
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 552
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 1702
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1022
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
15:20 806
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
13:39 2587
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
13:52 2668
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
13:26 2396
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
00:34 6899

