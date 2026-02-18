Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не ведет войну за защиту Европы, ведь Россия никогда не нападала на страны Европейского союза. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CNN. По мнению венгерского дипломата, Украина «борется только за себя».

«Европа не нуждается в защите от Украины. Она борется за себя, а не за нас. Это их война, не наша. Мы ничего не должны за то, что они якобы нас защищают», – сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия с начала полномасштабной войны не поставляла Украине оружие и последовательно выступает за мирное урегулирование. Министр подчеркнул, что достичь мира «можно только путем переговоров».

Сийярто также затронул вопрос возможного вступления Украины в Европейский союз. Он заявил, что членство Украины в ЕС якобы автоматически втянет Европу в войну, и подчеркнул, что Будапешт выступает против такого сценария.