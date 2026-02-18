USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро

15:27 553

Госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры с внуком кубинского лидера Рауля Кастро – Раулем Гильермо Родригесом Кастро, сообщили источники порталу Axios.

По их данным, переговоры ведутся в обход официальных кубинских каналов и правительства. Это может указывать на то, что власти США рассматривают 94-летнего Рауля Кастро-старшего как ключевую фигуру, принимающую решения на острове, а его внук Рауль Гильермо Родригес Кастро выступает опекуном и посредником.

«Я бы назвал это не столько переговорами, сколько обсуждениями будущего», – отметил высокопоставленный чиновник администрации США в интервью изданию.

Рубио и его команда рассматривают 41-летнего Кастро-младшего и его окружение как представителей молодого поколения кубинцев, ориентированных на бизнес и скептически относящихся к коммунизму. По мнению Госдепа, они видят ценность в сближении с США.

«Наша позиция, позиция правительства США, заключается в том, что кубинский режим должен уйти», – подчеркнул чиновник. Конкретные шаги при этом зависят от американского президента Дональда Трампа, который пока не принял окончательного решения.

