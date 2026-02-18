Bolt Academy запускает общенациональную социнициативу по безопасности дорожного движения в Азербайджане

В рамках проекта в школах и учреждениях профессионального образования различных регионов Азербайджана будут проводиться образовательные тренинги. Целью занятий является повышение уровня знаний и практических навыков учащихся в сфере безопасности дорожного движения, а также формирование ответственного и инновационного мышления в данной области.

Первый этап проекта состоялся в феврале в Хачмазском профессиональном училище. Мероприятие было организовано под руководством директора школы Турала Мамедова. Bolt Academy представляла руководитель по взаимодействию компании с государственными органами Маарифа Пашаева, которая провела для участников интерактивную сессию, посвященную вопросам безопасности дорожного движения.

Заключительным этапом проекта станет «Финал стартапов по безопасности», запланированный на май. В течение этого времени учащиеся и образовательные учреждения будут разрабатывать и представлять стартап-проекты, посвященные вопросам безопасности дорожного движения. В финале самые инновационные и перспективные инициативы будут представлены и оценены экспертным жюри.

Инициатива Bolt Academy демонстрирует приверженность компании принципам корпоративной социальной ответственности и ее вклад в укрепление культуры безопасности в Азербайджане.

Маарифа Пашаева, руководитель по взаимодействию Bolt с государственными органами, отметила: «Безопасность дорожного движения — это не только изучение правил, но и формирование мышления. Осведомленность и инициативность молодежи в этой сфере будут способствовать созданию более безопасной среды в будущем. Через Bolt Academy мы стремимся повысить уровень информированности в регионах и стимулировать развитие инновационных идей».