Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию

Как сообщает haqqin.az, адвокаты Тагиева попросили удовлетворить ходатайство и провести процесс в закрытом режиме, чтобы предотвратить распространение некоторых секретов. Кроме того, они отметили, что озвученные мнения могут повлиять на показания свидетелей по уголовному делу.

Обвиняемый заявил о своей невиновности и сказал, что представит суду документы по этому поводу. Он также довел до внимания суда, что не желает, чтобы его показания, содержащие сенсационные сведения, публиковались в прессе, и выразил протест против участия представителей прессы в судебных процессах: «При даче показаний у меня будут сенсационные заявления. Я не хочу, чтобы эти показания публиковались в прессе».

Государственный обвинитель не возражал против предложения о проведении процесса в закрытом режиме. Судебная коллегия приняла решение о проведении процесса в закрытом режиме. Судебный процесс продолжится 24 февраля.

Согласно обвинению, Рухин Тагиев во время исполнения служебных обязанностей сознательно вносил ложные сведения в документы, связанные с получением ранений некоторыми военнослужащими в Отечественной войне, и выдавал им справки для получения степени инвалидности. В обмен на это он получал от них взятки в размере 6 тысяч, 7 тысяч, 5 тысяч и 3 тысяч. Кроме того, он обещал одному лицу, работающему в Военном медицинском пункте, продление трудового договора и взял у него 1500 манатов.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рухин Тагиев в 2021-2023 годах, работая на указанных должностях, незаконно вносил имена военнослужащих, обратившихся к нему, в книгу регистрации амбулаторных пациентов и на этом основании выдавал справки о получении ранений, неоднократно получая от нескольких лиц значительные суммы денег в качестве взяток, а также получал различные суммы денег от отдельных лиц в обмен на содействие в повторной аттестации военнослужащих, совершая тем самым торговлю влиянием.

Р.Тагиеву предъявлено обвинение по статьям 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), 312-1.1 (незаконное влияние на решение должностного лица — торговля влиянием), 313 (должностной подлог) и 341.2.3 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.