Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В 2025 году на «Детскую горячую линию», поддерживаемую Azercell, поступило более 5 500 обращений

В 2025 году «Детская горячая линия Азербайджана», действующая при поддержке Azercell, продолжила системную работу по защите прав, безопасности и благополучия детей. В течение года на горячую линию поступило в общей сложности 5 520 обращений.

Анализ обращений показывает, что значительная их часть была связана с вопросами психологического и социального благополучия детей. 1 605 обращений касались психологических проблем, 823 — социальных вопросов, 808 — фактов насилия, преимущественно бытового характера. Отмечается также рост актуальности проблемы кибербуллинга: зарегистрировано 120 обращений по вопросам онлайн-травли и 53 случая буллинга.

В отчетном периоде также зафиксировано 165 обращений, связанных с различными формами эксплуатации и злоупотребления уязвимым положением детей, включая ранние браки (60 случаев), уход из небезопасной семейной среды (54 случая), а также принуждение к попрошайничеству (44 случая) и трудовую эксплуатацию (7 случаев). Помимо этого, зарегистрировано 168 обращений по вопросам обеспечения жильем.

Зафиксированные 76 случаев, связанных с суицидальными мыслями и попытками, свидетельствуют о сохраняющейся потребности в своевременной и профессиональной психологической поддержке.

В течение года поступило 730 обращений за юридической помощью, 302 — по вопросам образования и 56 — в сфере здравоохранения. Остальные обращения носили информационный или консультационный характер.

Согласно статистическим данным, 2 995 обращений поступили от женщин, 1 541 — от мужчин, 984 обращения были анонимными. По возрастному распределению 3 754 обращения касались детей в возрасте 15–18 лет, 1 324 — детей в возрасте 11–14 лет и 442 — детей младше 10 лет.

Все обращения прошли комплексный анализ со стороны специалистов службы. В необходимых случаях применялись механизмы раннего реагирования, направленные на своевременное выявление и предотвращение потенциальных рисков. В рамках сопровождения случаев были организованы визиты в 127 семей, проведена социальная оценка по каждому обращению, обеспечены онлайн-консультации и предоставлена бесплатная юридическая помощь. По индивидуальным случаям состоялись встречи с детьми, было налажено междисциплинарное взаимодействие с профильными государственными структурами, а также проведены групповые терапевтические сессии.

В 2025 году служба также организовала образовательные и информационные инициативы в школах и на цифровых платформах, способствующие повышению осведомленности о правах детей и возможностях получения помощи.

Горячая линия, функционирующая с 2010 года, предназначена для детей, нуждающихся в особой заботе, а также для лиц, обращающихся по вопросам защиты их прав. Цель службы — оказание поддержки детям, находящимся в сложных жизненных ситуациях. Ключевым принципом работы службы является обеспечение конфиденциальности: информация передается в профильные структуры исключительно при необходимости и с согласия заявителя.

В настоящее время служба «Детская горячая линия Азербайджана» предоставляет поддержку по короткому номеру 116111, мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80 и +994 51 880 22 80, а также через электронную почту, официальный сайт, страницы в социальных сетях и мобильное приложение.

За весь период деятельности горячей линии было зарегистрировано более 81 тыс. обращений. Служба продолжает работу при поддержке Azercell Telecom и Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей под управлением Общественного объединения социальных инициатив Ümidli Gələcək.

Зеленский назвал конструктивной позицию России
Зеленский назвал конструктивной позицию России обновлено 15:02
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде
Горнолыжница из Азербайджана готовится ко второму заезду на Олимпиаде обновлено
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Экономист Натик Джафарли: Пшеницу начали выращивать 10 тысяч лет назад, а Азербайджан…
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку
Длинная очередь из английских болельщиков в центре Баку ФОТО
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу?
Что за «величайшую сделку» Путин предложил Трампу? The Economist
Сочувствую слегка погибшим, но издалека
Сочувствую слегка погибшим, но издалека послесловие к Берлинале; все еще актуально
