Швеция вооружается немецкими «морскими змеями»

Швеция приняла решение о закупке систем Seasnake 30 производства немецкой компании Rheinmetall, которые планируется интегрировать с военно-морскими радиолокационными комплексами Spexer 2000 3D MKIII компании Hensoldt, сообщают европейские СМИ.

Seasnake 30 представляет собой дистанционно управляемую морскую артиллерийскую установку, предназначенную для ведения ближнего боя. В состав комплекса, помимо самого орудия, входят дневные видеокамеры, инфракрасные датчики и лазерный дальномер, обеспечивающие обнаружение и сопровождение целей в различных условиях.

Радиолокационная система Spexer 2000 3D MKIII отличается высокой эффективностью обнаружения и сопровождения объектов. По данным компании Hensoldt, одна панель комплекса способна одновременно выявлять и отслеживать более 300 целей – от беспилотных летательных аппаратов до ракет.