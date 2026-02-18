Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб

С тех пор как в 2024 году Валерий Залужный был отстранен от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначен послом страны в Великобритании, его широко рассматривают как главного политического соперника президента Владимира Зеленского, говорится в статье Associated Press.

52-летний Залужный отказывается обсуждать свои политические амбиции, заявляя, что не хочет подрывать национальное единство во время войны с Россией, приближающейся к четвертой годовщине. Тем не менее в недавнем интервью он впервые публично рассказал о глубоком разрыве в отношениях с Зеленским, что может свидетельствовать о его возможных президентских амбициях после окончания войны.

По словам Залужного, напряженность возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Между ним и президентом регулярно вспыхивали споры о том, как лучше защищать страну. Кульминацией стало событие позднее в том же году, когда десятки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск в его офисе.

Залужный утверждает, что этот ранее не разглашавшийся инцидент был актом запугивания и мог обнажить их соперничество в момент, когда национальное единство имело первостепенное значение.

Офис Зеленского и СБУ отказались от комментариев. Associated Press не удалось независимо подтвердить версию Залужного о произошедшем.

Даже спустя годы эти откровения могут усилить поляризацию общественного мнения в Украине на критическом этапе войны. Российские силы медленно продвигаются на восточном фронте, а стороны придерживаются несовместимых требований, в то время как США оказывают давление с целью заключения мирного соглашения.

Залужный сообщил, что во время обыска он позвонил главе Офиса президента Андрею Ермаку и предупредил, что готов привлечь военных для защиты командного центра: «Я буду с вами бороться и уже вызвал подкрепление в центр Киева».

Хотя тот кризис был урегулирован, разногласия по вопросам военной стратегии сохранялись. Особенно острым оказался спор вокруг контрнаступления 2023 года, которое завершилось неудачей. Несмотря на высокую популярность среди населения, укрепившуюся благодаря успехам на фронте, в феврале 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку и впоследствии назначил послом в Лондон.

Аналитики расценили это решение как попытку ограничить его политический потенциал, удалив от повседневной украинской политики.

Согласно опросам, в гипотетической президентской гонке Залужный немного опережает Зеленского. Популярность президента снизилась по мере затягивания войны, а коррупционный скандал с участием ряда его высокопоставленных чиновников подорвал доверие общества. Зеленский провел кадровые перестановки, стремясь восстановить поддержку.

США усиливают давление на Россию и Украину с целью прекращения войны. Хотя соглашение остается недостижимым, Зеленский в принципе согласился с планом президента США Дональда Трампа, предусматривающим проведение выборов после окончания войны и при наличии гарантий безопасности.

Залужный рассказал, что вечером в середине сентября 2022 года, после напряженного совещания в штабе Зеленского на фоне успешного украинского контрнаступления на северо-востоке, он вернулся в свой офис в Киеве. Через несколько часов туда прибыли десятки сотрудников СБУ для проведения обыска. В здании находились более десятка британских офицеров.

По словам Залужного, сотрудники не объяснили цель визита, а он не позволил им просматривать документы и компьютеры. В их присутствии он позвонил Ермаку и заявил, что отразит «атаку», поскольку «знает, как воевать».

Позднее он связался с тогдашним главой СБУ Василием Малюком, который, по его словам, заявил, что ничего не знает об операции и пообещал разобраться.

Позже выяснилось, что за два дня до этого СБУ получила судебное разрешение на обыск по тому же адресу. В документах говорилось о стриптиз-клубе, якобы управляемом преступной группировкой. Однако сотрудники заведения сообщили AP, что клуб прекратил работу по этому адресу еще до начала полномасштабного вторжения. Залужный считает, что ордер был предлогом.

Контрнаступление 2023 года подверглось широкой критике военных экспертов как чрезмерно амбициозное и начатое слишком поздно, что позволило российским силам укрепить позиции.

По словам Залужного, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план предусматривал сосредоточение сил в «единый кулак» для возвращения части Запорожской области и последующее продвижение к Азовскому морю с целью перерезать сухопутный коридор снабжения Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Однако, как он утверждает, ресурсы были рассредоточены, что снизило ударную мощь. Его версию подтвердили два западных оборонных чиновника на условиях анонимности.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что многие украинцы воспринимают Залужного как фигуру, способную изменить систему, и голосование за него может стать также голосованием против Зеленского.

Сам Залужный избегает разговоров о политике, заявляя, что не делает никаких шагов в этом направлении до окончания войны или отмены военного положения.

Тем не менее, по его словам, к нему продолжают обращаться политические консультанты и представители партий с предложениями помощи. Весной 2025 года к нему обратился «достаточно известный» американский политический консультант. Источник, близкий к Залужному, сообщил AP, что речь шла о Поле Манафорте — бывшем руководителе предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году, впоследствии осужденном и помилованном Трампом.

Залужный заявил, что поблагодарил его за внимание, но отказался от услуг. Манафорт не ответил на запросы AP.