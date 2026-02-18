Эрдоган: Безопасность Европы без Турции невозможна

«Мы, будучи Турцией, дали понять всем нашим коллегам, что мы против военного вмешательства в Иран. Пока дверь дипломатии открыта, есть надежда», - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган отметил, что у Анкары хорошие отношения как с Вашингтоном, так и Тегераном.

Турция хочет, чтобы проблемы между Ираном и Соединенными Штатами были решены путем диалога, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из поездки в Эфиопию.

«Новая война против Ирана никому ничего не принесет, наоборот, наш регион только проиграет. Мы продолжаем оставаться на стороне мира и подходим к этому вопросу с позитивными надеждами. Мы будем продолжать объяснять, что такое военное обострение и рост напряженности приведут к еще большей неопределенности в нашем регионе», - добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что Турция получила приглашение на заседание «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом, и что Анкару будет представлять министр иностранных дел Хакан Фидан.

Напомнив о превосходстве турецких воинских частей, продемонстрированном в недавних учениях НАТО в Балтийском море, Эрдоган отметил, что у Анкары свое место в европейской архитектуре безопасности.

«Европе пора включить Турцию в существующие механизмы обороны и безопасности. Мир меняется, как долго Европейский союз будет оставаться заложником мелочных интересов в этот период стремительных преобразований?» – сказал турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, лучшим выбором для ЕС может стать устранение идеологических препятствий, мешающих Турции интегрироваться в Европу: «Надеюсь, теперь все поняли, что Европа не может построить архитектуру безопасности без Турции».