Опасные симптомы беременности

Если у женщины ранний срок беременности — до 12–13 недель (до 3 месяцев) и у нее наблюдаются тошнота, отсутствие аппетита, иногда рвота, головокружение, общая слабость — это считается нормальным и расценивается как легкий токсикоз. Но если возникают обмороки (потеря сознания), рвота 5–8 раз в день и чаще, и женщина не может даже пить воду, тогда это уже тяжелая форма токсикоза беременности. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявила специалист-эксперт Министерства здравоохранения Нигяр Ахундова. По ее словам, в таких случаях беременная женщина обязательно должна проходить стационарное лечение, поскольку это может привести к тяжелым нарушениям обмена веществ: «Если беременная женщина чрезмерно прибавляет в весе (более 3 кг в месяц), склонна к употреблению сладкого, много ест и пьет много воды, в некоторых случаях это может привести к таким осложнениям, как гестационный диабет. В третьем триместре беременности повышение артериального давления, головная боль, слабость, отеки, уменьшение количества мочи, боль и жжение в области желудка, кожный зуд и другие жалобы могут быть признаками позднего токсикоза беременности — преэклампсии. В таких случаях необходимо срочно обратиться за стационарной или амбулаторной медицинской помощью. Подобные состояния также могут привести к преждевременным родам. Во время беременности могут наблюдаться отеки и онемение ног и рук. При усилении таких симптомов врач должен проверить свертываемость крови. Мой совет — при любом недомогании обязательно обращаться к врачу, а не следовать советам родственников и знакомых».

Специалист-эксперт также отметила, что на любом сроке беременности общая слабость, озноб, снижение аппетита, сонливость, чрезмерная активность плода могут быть признаками анемии (малокровия). В таких случаях могут развиваться патологические состояния у матери и плода. Женщины, страдающие этим, подвержены риску преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, отслойки плаценты и кровотечений. Поэтому беременная женщина должна ежемесячно сдавать общий анализ крови, а при выявлении анемии — дополнительно проверять уровень железа и ферритина (по назначению врача). Также может потребоваться консультация гематолога. Н.Ахундова отметила еще одну патологию — заболевания щитовидной железы при беременности: «Мы, врачи, рекомендуем проверять уровень гормона ТТГ в первом триместре беременности. Если у женщины нет патологий, коррекция со стороны эндокринолога не требуется. Однако в некоторых случаях женщины не знают о наличии заболевания, и при таких состояниях, как аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы), необходима коррекция под наблюдением эндокринолога». «Во время беременности иммунная система женщины ослабляется. В этот период повышается чувствительность к любым вирусным и бактериальным инфекциям», - сказала Н.Ахундова.