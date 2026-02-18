Опасные симптомы беременности

Если у женщины ранний срок беременности — до 12–13 недель (до 3 месяцев) и у нее наблюдаются тошнота, отсутствие аппетита, иногда рвота, головокружение, общая слабость — это считается нормальным и расценивается как легкий токсикоз. Но если возникают обмороки (потеря сознания), рвота 5–8 раз в день и чаще, и женщина не может даже пить воду, тогда это уже тяжелая форма токсикоза беременности. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявила специалист-эксперт Министерства здравоохранения Нигяр Ахундова.
По ее словам, в таких случаях беременная женщина обязательно должна проходить стационарное лечение, поскольку это может привести к тяжелым нарушениям обмена веществ: «Если беременная женщина чрезмерно прибавляет в весе (более 3 кг в месяц), склонна к употреблению сладкого, много ест и пьет много воды, в некоторых случаях это может привести к таким осложнениям, как гестационный диабет. В третьем триместре беременности повышение артериального давления, головная боль, слабость, отеки, уменьшение количества мочи, боль и жжение в области желудка, кожный зуд и другие жалобы могут быть признаками позднего токсикоза беременности — преэклампсии. В таких случаях необходимо срочно обратиться за стационарной или амбулаторной медицинской помощью. Подобные состояния также могут привести к преждевременным родам. Во время беременности могут наблюдаться отеки и онемение ног и рук. При усилении таких симптомов врач должен проверить свертываемость крови. Мой совет — при любом недомогании обязательно обращаться к врачу, а не следовать советам родственников и знакомых».
Специалист-эксперт также отметила, что на любом сроке беременности общая слабость, озноб, снижение аппетита, сонливость, чрезмерная активность плода могут быть признаками анемии (малокровия). В таких случаях могут развиваться патологические состояния у матери и плода. Женщины, страдающие этим, подвержены риску преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, отслойки плаценты и кровотечений. Поэтому беременная женщина должна ежемесячно сдавать общий анализ крови, а при выявлении анемии — дополнительно проверять уровень железа и ферритина (по назначению врача). Также может потребоваться консультация гематолога.
Н.Ахундова отметила еще одну патологию — заболевания щитовидной железы при беременности: «Мы, врачи, рекомендуем проверять уровень гормона ТТГ в первом триместре беременности. Если у женщины нет патологий, коррекция со стороны эндокринолога не требуется. Однако в некоторых случаях женщины не знают о наличии заболевания, и при таких состояниях, как аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото), гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы) и гипертиреоз (избыток гормонов щитовидной железы), необходима коррекция под наблюдением эндокринолога».
«Во время беременности иммунная система женщины ослабляется. В этот период повышается чувствительность к любым вирусным и бактериальным инфекциям», - сказала Н.Ахундова.
Специалист предупредил, что вирусные инфекции представляют опасность для беременных: «В таких случаях могут возникать тромбоз плаценты, акушерские кровотечения, остановка развития плода или преждевременные роды. Во многих случаях вирусная инфекция может протекать вялотекущe и бессимптомно, однако у плода при этом может развиться внутриутробная инфекция и связанные с ней пороки развития, и патологические состояния. Иногда после перенесенного гриппа беременные по ошибке обращаются не к лечащему врачу, а идут на ультразвуковое исследование, беспокоясь о помутнении околоплодных вод. Однако это не является главным показателем. Важно по рекомендации врача пройти допплеровское УЗИ для оценки кровообращения и сдать определенные анализы крови».
Эксперт также отметила, что сезонный грипп может вызывать тяжелые респираторные осложнения (бронхит, пневмонию), что уже способно негативно сказаться на плоде: «В целях усиления профилактических и противоэпидемических мероприятий среди населения Минздрав ввез противогриппозные вакцины производства французской компании, отличающиеся полной безопасностью и высоким качеством. Поэтому мы рекомендуем каждой женщине до планирования беременности воспользоваться имеющейся в нашей стране вакциной против гриппа. Это также рекомендуется и беременным женщинам. В соседних странах (России, Казахстане, Турции) такая практика применяется.
Кроме того, хотелось бы отметить инфекции мочевыводящих путей. Беременные женщины должны ежемесячно обязательно обращать внимание на соответствующие анализы, так как существует такая патология, как бессимптомная бактериурия. Ее можно выявить только после проведения посева мочи. Это патологическое состояние, которое может негативно повлиять на плод. В таких случаях к лечению подключаются урологи, и в течение всей беременности осуществляется постоянный контроль».