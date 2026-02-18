USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В Москве нашли предложение Пашиняна «странным»

16:43 1261

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о продаже концессии РФ на управление железными дорогами страны третьей стороне выглядит странным, Москва выступает за разблокировку транспортных коммуникаций в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы знаете, какие-то странные заявления... Россия последовательно выступает за разблокирование всех региональных транспортных и экономических коммуникаций. Было очень много для этого сделано в рамках трехсторонней рабочей группы при сопредседательстве вице-премьеров России, Армении и Азербайджана», – сказала Захарова в ходе брифинга.

В конце прошлой недели армянский премьер Никол Пашинян предложил РФ продать ее концессию на железные дороги в Армении дружественной обеим сторонам стране – например, Казахстану, ОАЭ или Катару.

Примечательно, что ранее Пашинян заявлял, что у международных партнеров возникает желание искать альтернативные маршруты после Нахчывана, поскольку управление армянскими железными дорогами находится у Москвы. По словам Пашиняна, Армения не имеет никаких претензий к РФ, однако российская концессия создает «определенные конкурентные потери» для страны.

Напомним, в феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление «дочке» РЖД – ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Срок составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет.

