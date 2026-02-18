USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

17-летняя девушка готовила серию терактов в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила несовершеннолетнюю агентку российских спецслужб, которая по заданию ФСБ готовила серию терактов в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Контрразведка СБУ совместно с военной контрразведкой действовала на опережение и сорвала попытку осуществить взрывы в многолюдных местах города. Сотрудники спецслужбы задержали фигурантку «с поличным», когда она во время комендантского часа забирала самодельное взрывное устройство из тайника, замаскированного возле контейнеров для мусора.

По данным следствия, далее она планировала перевезти взрывчатку на такси в центр города и оставить ее для дистанционного подрыва в час пик.

Как установило расследование, это 17-летняя жительница Харькова, которую российские спецслужбы завербовали через Telegram-канал по поиску «быстрых подработок».

После того как девушка согласилась работать на российскую спецслужбу, она получила координаты тайника с самодельной взрывчаткой и инструкции по подготовке новых устройств.

Кроме того, по указаниям кураторов девушка самостоятельно закупила химические компоненты и металлические элементы для усиления поражающего действия взрыва.

Во время обысков у задержанной изъяли готовое самодельное взрывное устройство, пять литров химической жидкости и другие компоненты для изготовления еще одной взрывчатки, а также смартфон с доказательствами контактов с представителями ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

