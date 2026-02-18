Вода для азербайджанцев станет дороже

В Азербайджане в ближайшие дни может быть повышен тариф на воду. Одновременно возможно внедрение давно обсуждаемой системы лимитов потребления. В последние недели по этому вопросу ведутся обсуждения, а Объединенная служба водоснабжения крупных городов направила соответствующие обращения.

Ранее уже сообщалось о планах по дифференциации тарифов на воду. Представители Государственного агентства водных ресурсов заявляли, что «в рамках новой модели для малообеспеченных групп населения могут быть установлены льготные тарифы», тогда как для «потребителей с высоким уровнем водопотребления и субъектов коммерческой деятельности предусмотрят иные ценовые уровни». По официальной информации, при разработке модели «изучался опыт Турции и европейских стран».

В настоящее время тариф на подачу одного кубометра воды с учетом НДС для населения в Баку, Сумгаите, Хырдалане и Апшеронском районе составляет 70 гяпиков, в других административных единицах — 60 гяпиков. Тариф на услугу по отводу сточных вод утвержден на уровне 30 гяпиков за один кубометр по стране.

Для сравнения: действующий годовой лимит потребления газа составляет 1200 кубометров. В сфере электроэнергии минимальный месячный лимит установлен на уровне 300 кВт/ч.

В ответ на запрос haqqin.az в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что в соответствии с распоряжением президента от 10 октября 2024 года об утверждении «Национальной стратегии по эффективному использованию водных ресурсов» предусмотрено «совершенствование и дифференциация тарифной политики с целью обеспечения устойчивого управления водными ресурсами, финансовой стабильности и укрепления водной безопасности».

В Национальной стратегии «эффективное управление водными ресурсами» определено как одно из приоритетных направлений. В этом контексте предусматривается «дифференциация тарифов с учетом социально-экономической ситуации и объемов инвестиций». Такой подход направлен, как сообщается, «на формирование единой и современной модели управления водным хозяйством, развитие государственно-частного партнерства и более эффективное планирование финансовых ресурсов».

В Плане мероприятий отдельным пунктом предусмотрена «разработка и внедрение механизмов дифференциации тарифов на основе международного опыта».

Согласно Национальной стратегии, «переход к дифференцированной системе должен осуществляться поэтапно, на основе модели, учитывающей социально-экономические факторы и инвестиционные потребности, с применением международных механизмов, через пилотные проекты и региональную оценку».

В соответствии с целями, обозначенными в Национальной стратегии, Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана направило обращение в уполномоченный государственный орган.