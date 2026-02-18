USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Договоренности с Россией под личным контролем Пезешкиана

17:07 424

Президент Ирана Масуд Пезешкиан «лично следит» за исполнением всех ранее достигнутых с Россией договоренностей. Об этом президент исламской республики сказал на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

«Я лично еженедельно слежу за ходом выполнения соглашений, а министры нефти, развития сельского хозяйства и энергетики также специально отвечают за контроль и ускорение исполнения совместных обязательств», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Президент Ирана также заявил, что в результате его встреч с российским лидером Владимиром Путиным в отношениях Тегерана и Москвы «открылись новые горизонты»: «На всех проведенных встречах (с Владимиром Путиным) были приняты важные стратегические решения, отвечающие общим интересам двух стран и двух народов и открывающие новые горизонты для отношений между Тегераном и Москвой».

В то же время Сергей Цивилев сказал, что «Россия продолжит всестороннее (развитие) сотрудничества и контактов с Ираном, и мы четко заявляем, что никто не сможет внести разлад в стратегические отношения между Ираном и Россией».

Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 1321
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 301
Путин уверен в победе
Путин уверен в победе The New York Times
17:20 944
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину обновлено 17:11
17:11 2483
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен?
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен? видео; обновлено 16:29
16:29 5448
Тайная встреча Мединского с украинцами
Тайная встреча Мединского с украинцами обновлено 17:46
17:46 5496
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6994
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 2106
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 1315
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 2441
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1694

