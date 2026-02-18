Договоренности с Россией под личным контролем Пезешкиана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан «лично следит» за исполнением всех ранее достигнутых с Россией договоренностей. Об этом президент исламской республики сказал на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым.

«Я лично еженедельно слежу за ходом выполнения соглашений, а министры нефти, развития сельского хозяйства и энергетики также специально отвечают за контроль и ускорение исполнения совместных обязательств», - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Президент Ирана также заявил, что в результате его встреч с российским лидером Владимиром Путиным в отношениях Тегерана и Москвы «открылись новые горизонты»: «На всех проведенных встречах (с Владимиром Путиным) были приняты важные стратегические решения, отвечающие общим интересам двух стран и двух народов и открывающие новые горизонты для отношений между Тегераном и Москвой».

В то же время Сергей Цивилев сказал, что «Россия продолжит всестороннее (развитие) сотрудничества и контактов с Ираном, и мы четко заявляем, что никто не сможет внести разлад в стратегические отношения между Ираном и Россией».