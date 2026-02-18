USD 1.7000
Разборка со стрельбой в Ереване: много раненых, есть погибший

В результате стрельбы в Ереване один человек скончался, из раненых двое в крайне тяжелом состоянии, остальные – в стабильно тяжелом состоянии, сообщил армянским СМИ заместитель гендиректора медцентра «Армения» Ашот Кургинян.

По его словам, травмы у пострадавших, в основном, в области грудной клетки и брюшной полости.

В ереванском районе Ачапняк прозвучали выстрелы.

Как сообщают армянские СМИ, распространились видеокадры, на которых видно, как группа лиц стреляет друг в друга. Есть раненые, их с места ЧП увезли участники инцидента.

«Служащие полиции Министерства внутренних дел предпринимают оперативно-розыскные меры для выяснения всех обстоятельств инцидента», - сообщили представители ведомства.

Полицейские установили, что в различные больницы Еревана госпитализированы 10 граждан с огнестрельными ранениями. На месте происшествия были обнаружены несколько автоматных и пистолетных гильз, нож со следами, похожими на кровь, автомобиль марки Lexus с местами от выстрелов.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска и местной полиции устанавливают личности пострадавших и владельца автомобиля Lexus.

