Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Путин уверен в победе

The New York Times
17:20 946

Чтобы полностью захватить Донбасс, России нужно еще два года. Похоже, что в Кремле знакомы с этими расчетами и согласны продолжать войну по этому сценарию, пишет The New York Times.

По оценкам западных разведок, Владимир Путин считает, что побеждает в войне с Украиной.

«Он (Путин) убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ», - говорится в публикации.

Вместе с тем издание отмечает, что в последние месяцы российская экономика сталкивается с глубокими проблемами, в то время как Дональд Трамп настойчиво предлагает Кремлю крупные инвестиции в Россию в случае окончания войны.

«Учитывая такую динамику, некоторые аналитики предполагают, что Путин все еще может заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине, особенно если он обеспечит далеко идущее сближение с Соединенными Штатами и вывод украинских войск из остальной части Донбасса», - пишет NYT.

Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 1324
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 303
Путин уверен в победе
Путин уверен в победе The New York Times
17:20 947
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину обновлено 17:11
17:11 2485
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен?
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен? видео; обновлено 16:29
16:29 5452
Тайная встреча Мединского с украинцами
Тайная встреча Мединского с украинцами обновлено 17:46
17:46 5501
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6994
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 2107
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 1315
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 2442
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1696

