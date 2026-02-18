Путин уверен в победе

Чтобы полностью захватить Донбасс, России нужно еще два года. Похоже, что в Кремле знакомы с этими расчетами и согласны продолжать войну по этому сценарию, пишет The New York Times.

По оценкам западных разведок, Владимир Путин считает, что побеждает в войне с Украиной.

«Он (Путин) убежден, что даже если понадобится от 18 месяцев до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом, каждый день боев и каждая ночь, когда российские ракеты и беспилотники падают на энергетическую инфраструктуру и жилые дома, обеспечивают ему больше преимуществ», - говорится в публикации.

Вместе с тем издание отмечает, что в последние месяцы российская экономика сталкивается с глубокими проблемами, в то время как Дональд Трамп настойчиво предлагает Кремлю крупные инвестиции в Россию в случае окончания войны.

«Учитывая такую динамику, некоторые аналитики предполагают, что Путин все еще может заключить соглашение о прекращении боевых действий в Украине, особенно если он обеспечит далеко идущее сближение с Соединенными Штатами и вывод украинских войск из остальной части Донбасса», - пишет NYT.