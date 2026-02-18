USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

114 французских истребителей для Индии

17:37 325

ВВС и ВМС Индии закупят 114 французских истребителей Rafale. Общая сумма контракта составит около €30 млрд, передает Le Monde.

Соглашение будет подписано во время четырехдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию. Сторонам предстоит согласовать технические и коммерческие условия контракта. Ранее Индия уже приобрела 62 французских истребителя для своих ВВС и ВМС.

Президент Франции уже посетил Мумбаи, где встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и несколькими инвесторами, затем направился в Нью-Дели для участия в конференции по искусственному интеллекту.

Ранее Hindustan Times сообщало, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку у России 288 ракет для комплексов С-400 «Триумф», общая стоимость сделки оценивается в $1,2 млрд. В рамках сделки Нью-Дели получит 120 ракет малой дальности и 168 ракет большой дальности. Кроме того, Воздушные силы Индии намерены приобрести еще пять батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», это позволит создать плотный купол защиты над стратегически важными регионами страны, отмечает издание.

Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 1325
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 305
Путин уверен в победе
Путин уверен в победе The New York Times
17:20 949
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину обновлено 17:11
17:11 2486
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен?
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен? видео; обновлено 16:29
16:29 5453
Тайная встреча Мединского с украинцами
Тайная встреча Мединского с украинцами обновлено 17:46
17:46 5503
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6995
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 2108
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 1316
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 2442
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1696

ЭТО ВАЖНО

Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю Зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 1325
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 305
Путин уверен в победе
Путин уверен в победе The New York Times
17:20 949
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину обновлено 17:11
17:11 2486
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен?
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен? видео; обновлено 16:29
16:29 5453
Тайная встреча Мединского с украинцами
Тайная встреча Мединского с украинцами обновлено 17:46
17:46 5503
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 6995
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 2108
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
Тайные контакты: Рубио ведет переговоры с внуком Кастро
15:27 1316
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 2442
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать?
Остались без дома из-за лопнувшего коллектора: с кого спрашивать? ФОТО
14:51 1696
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться