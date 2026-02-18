114 французских истребителей для Индии

ВВС и ВМС Индии закупят 114 французских истребителей Rafale. Общая сумма контракта составит около €30 млрд, передает Le Monde.

Соглашение будет подписано во время четырехдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона в Индию. Сторонам предстоит согласовать технические и коммерческие условия контракта. Ранее Индия уже приобрела 62 французских истребителя для своих ВВС и ВМС.

Президент Франции уже посетил Мумбаи, где встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и несколькими инвесторами, затем направился в Нью-Дели для участия в конференции по искусственному интеллекту.

Ранее Hindustan Times сообщало, что Совет по оборонным закупкам Индии одобрил покупку у России 288 ракет для комплексов С-400 «Триумф», общая стоимость сделки оценивается в $1,2 млрд. В рамках сделки Нью-Дели получит 120 ракет малой дальности и 168 ракет большой дальности. Кроме того, Воздушные силы Индии намерены приобрести еще пять батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», это позволит создать плотный купол защиты над стратегически важными регионами страны, отмечает издание.