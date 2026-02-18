USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?

Отвечает экономист
Кямаля Алиева
17:57 307

В последние месяцы чрезмерно снизилось число автомобилей, ввозимых в Азербайджан из-за рубежа. Комментируя данную ситуацию в интервью haqqin.az, экономист Халид Керимли заявил, что это было ожидаемо.

«Дело в том, что в прошлом году для гибридных и электрических автомобилей действовала льгота — с них не взимались 18%. Она действовала в течение определенного времени и в конце прошлого года была отменена. Люди знали об этом — и те, кто покупал автомобили для личного пользования, и те, кто покупал для последующей перепродажи, были осведомлены, что 18-процентная льгота на электрические и гибридные автомобили закончится. Особенно в сентябре уже точно было известно, что продлевать ее не будут», — отметил экономист.

По его словам, в прошлом году импорт автомобилей вырос на 30%. Он пояснил, что это произошло не потому, что у людей улучшились финансовые возможности, просто они понимали, что льгота завершится, и те, кто планировал покупать автомобили в 2026–2027 годах, перенесли покупки на более ранний срок и приобрели их заранее. 

«Продавцы тоже знали, что после отмены льготы автомобили подорожают на 18%. Они начали запасаться, закупать больше машин. Прошлогодний рост цен на машины был связан именно с тем, что льгота заканчивалась. В текущем году импорт автомобилей снизился — и это было ожидаемо. В этом году показатели будут ниже, но начиная со следующего года, по сравнению с текущим, снова начнется рост», — сказал Керимли.

Экономист отметил, что в связи с этим в Азербайджане новые автомобили подорожают. По его словам, это касается не только электрических и гибридных автомобилей, а также машин с двигателем внутреннего сгорания — бензиновые и дизельные.

Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 308
