Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP

Хартия о стратегическом партнерстве, подписанная между Азербайджаном и США, «несет прямую выгоду» в том числе России, которая также «будет в выигрыше» от проекта TRIPP («Маршрут Трампа»). Таким мнением с RTVI поделился посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, комментируя итоги недавнего визита в Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса.

По словам посла, «на итоги визита вице-президента США в Баку и подписанную хартию следует смотреть прежде всего сквозь призму содержания внешней политики Азербайджана».

«В ее основе лежат принципы сбалансированного подхода к ведущим мировым игрокам, взаимовыгодного сотрудничества с соседями и ответственной политики в отношении актуальных мировых и региональных проблем. О каком содержании идет речь? Это союзническое взаимодействие с Россией, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем, союзнические отношения с Турцией. Баку проводит курс на прагматичное сотрудничество с ЕС, с 10 странами-членами которого мы имеем соглашения о стратегическом партнерстве», — сказал Мустафаев.

«С ноября прошлого года новым элементом во внешней политике нашей страны является формат «Центральная Азия + Азербайджан». Напомню также, что Азербайджан является активным участником Движения неприсоединения и его «тройки» Азербайджан-Уганда-Узбекистан, одной из немногих стран, имеющих доверительные и взаимовыгодные отношения со всеми «углами» такого непростого «треугольника» как «арабский мир — Иран — Израиль». Еще одним важным и далеко не последним элементом современной внешней политики Азербайджана является его активная позиция по актуальным вопросам климатической повестки, в рамках которой наша страна оказывает поддержку африканским и малым островным развивающимся странам в борьбе с климатическими вызовами», — рассказал посол.

По словам дипломата, «в этой многовекторной системе приоритетов недостающим элементом незаслуженно были отношения с США».

«И надо отдать должное вице-президенту Джей Ди Вэнсу — в ходе визита в Баку он открыто признал, что партнерство и дружба с нашей страной долгое время оставались в США недооцененными, хотя при этом являлись чрезвычайно важными для Вашингтона», — сказал посол.

«Поэтому, подытоживая, я бы сказал, что подписанная с США хартия станет еще одним важным фактором укрепления позиций Азербайджана и стабильности на Южном Кавказе, что в политическом плане несет с собой прямую выгоду всем странам региона, в том числе и России. Что касается экономических аспектов, то при открытии Зангезурского коридора и реализации мультимодального транспортного проекта TRIPP Россия также будет в выигрыше — его реализация усилит МТК Север-Юг, откроет для России возможность прямого ж/д сообщения через Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с Турцией с выходом к портам Средиземного моря, а также через Иран - с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана», — заключил Мустафаев.