Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

О чем договаривались США и Россия?

18:29

США обсуждали с Россией идею создании дата-центра на атомной энергии, передает The Economist.

Также в рамках переговоров имели место дискуссии о строительстве туннеля под Беринговым проливом, пишет журнал. Это пролив, разделяющий Азию (самая восточная континентальная точка — мыс Дежнёва на Чукотке) и Северную Америку (самая западная континентальная точка — мыс Принца Уэльского на Аляске).

Предполагалось, что выгоду от потенциальных сделок получат обе стороны.

По сведениям The Economist, лица, близкие к семье американского президента Дональда Трампа, ведут переговоры о приобретении долей в российских энергетических проектах. О ком именно идет речь, издание не уточняет. Кроме того, обсуждаются возможные сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Построить туннель на Аляску, который будет носить имена президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в октябре 2025 года предложил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он ведет переговоры с Соединенными Штатами по экономическому треку.

По словам Дмитриева, туннель, соединяющий два государства, можно построить менее чем за восемь лет, а его стоимость составит менее $8 млрд.

Экс-консультант американского президента Джордж Пападопулос назвал идею технически реализуемой.

«Инвестиции не такие масштабные. <...> Я считаю это очень интересным предложением, и, по-моему, как Россия, так и США выиграли бы от его реализации больше, чем могли бы потерять», — сказал он.

По его мнению, проект способен придать импульс развитию экономических и гуманитарных связей между странами, включая торговлю, инвестиции и энергетику, а в перспективе — и сотрудничество в сфере безопасности.

Кремль подтверждал, что Москва предлагает сотрудничество американским компаниям. В заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося еще до августовского саммита на Аляске, говорилось, что после достижения мира в Украине и нормализации отношений Вашингтона и Москвы взаимодействие двух стран приобретет огромный потенциал.

«Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность», — говорилось в заявлении.

Лига чемпионов: «Карабах» в историческом матче против «Ньюкасла»
Лига чемпионов: «Карабах» в историческом матче против «Ньюкасла»
19:46 308
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве обновлено 18:46
18:46 7853
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
16:02 3824
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18:15 1167
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 3027
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 1605
Путин уверен в победе
Путин уверен в победе The New York Times
17:20 2103
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину
«Дружба» заблокирована: венгры и словаки прекратили поставки в Украину обновлено 17:11
17:11 3345
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен?
«Боссу это начинает надоедать»: удар по Ирану неизбежен? видео; обновлено 16:29
16:29 6408
Сценарий войны США против Ирана
Сценарий войны США против Ирана разбираем с Михаилом Гуревичем; все еще актуально
01:04 7184
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
Рухина Тагиева решили судить за закрытыми дверями. Он пообещал сенсацию
15:34 2829

