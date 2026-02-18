Иран и МАГАТЭ сверяют часы

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщил Аракчи в своем Telegram.

Стороны обсудили последние события вокруг непрямых переговоров между Ираном и США, а также перспективы дальнейшего диалога.

Глава МАГАТЭ заявил о готовности агентства оказать поддержку и содействие в процессе выработки рамок переговоров. Речь шла, в частности, о механизмах и требованиях к подготовке проекта рамочного соглашения.

Отдельное внимание стороны уделили итогам последнего раунда непрямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который прошел в Женеве.