Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Парламент Турции одобрил план правовых реформ и разоружения PKK

19:13

Парламентская комиссия Турции большинством голосов (47 из 50) одобрила доклад о мерах по продвижению мирного процесса с курдской военно-политической организацией РКК. Документ объемом около 60 страниц предусматривает одновременное проведение правовых реформ и подтвержденное разоружение организации.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент приступит к обсуждению законодательных аспектов инициативы. В докладе предлагается создать временную правовую базу и назначить специального представителя для контроля за реализацией процесса. Подчеркивается, что реформы будут продвигаться параллельно с разоружением.

Прокурдская партия DEM, участвовавшая в консультациях, в целом поддержала документ, несмотря на несогласие с трактовкой курдского вопроса исключительно как проблемы терроризма. Доклад также предусматривает пересмотр антитеррористического законодательства, расширение гарантий свободы выражения мнений и соблюдение решений Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Турции. Отдельно отмечено, что предлагаемые меры не должны восприниматься как амнистия.

