Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В США опровергли слухи о планах «вторжения» в Гренландию

19:41 127

Глава Министерства энергетики США Крис Райт официально заявил, что Соединенные Штаты никогда не рассматривали возможность военного захвата Гренландии.

Выступая после конференции Французского института международных отношений (IFRI), министр пояснил, что, несмотря на «весьма агрессивный» стиль американского лидера Дональда Трампа, сценарий вторжения на остров никогда не был реалистичным.

Райт подчеркнул, что возникшее вокруг Гренландии геополитическое напряжение должно послужить «сигналом тревоги» для союзников, но не поводом для паники.

Гренландия в прошлом была датской колонией. Во время Второй мировой войны США заняли ее территорию, а затем сохранили там военное присутствие. После завершения конфликта ООН настаивала на деколонизации Гренландии, но остров остался колонией Дании до 1953 года. Сейчас Гренландия по-прежнему является частью королевства, однако с 2009 года обладает статусом автономии и правом самостоятельно определять внутреннюю политику.

После возвращения к власти Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав Соединенных Штатов, в том числе говорил, что остров «окружен российскими и китайскими судами» и «абсолютно необходим» США для обороны. 10 января республиканец сообщил о готовности Вашингтона «что-то предпринять» в отношении Гренландии даже без согласия ее жителей. Белый дом называл «вариантом» установления контроля над Гренландией использование американских вооруженных сил, а также покупку и прочие методы.

После январских переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности Гренландии и Арктического региона президент США объявил, что была заложена основа для будущего соглашения по острову. Также Трамп сообщил, что отказался от идеи введения пошлин против восьми европейских стран. Тарифы в размере 10% должны были вступить в силу 1 февраля, если указанные страны не позволили бы США взять под контроль Гренландию.

В последнее время Трамп уделяет меньше внимания острову в своих заявлениях. Однако 14 февраля Белый дом по случаю Дня Святого Валентина разместил в соцсети X валентинку с Гренландией: на ней изображение карты острова помещено в рамку в форме сердца. Подпись на картинке гласит: «Пришло время определиться с нашими отношениями».

