Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Лига чемпионов: «Карабах» в историческом матче против «Ньюкасла»

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:46 312

Сегодня, в 21:45, на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый стыковой матч Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Карабахом» и английским «Ньюкаслом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Норвегии во главе с Эспеном Эскосом. На VAR будут работать представители Нидерландов Роб Диперинк и Деннис Хиглер.

Ответная встреча состоится по бакинскому времени в ночь с 24 на 25 февраля. Победитель противостояния в 1/8 финала сыграет с «Барселоной» или «Челси».

«Ньюкасл» ранее никогда не играл с азербайджанскими клубами. «Карабах» провел с английскими командами девять матчей, в которых не одержал ни одной победы: ничья и восемь поражений при разнице забитых и пропущенных 3-29. Единственная ничья была добыта в нынешнем сезоне в домашнем матче против «Челси» (2:2). Правда, уже потом было разгромное поражение (0:6) в гостях от «Ливерпуля».

У «Карабаха» три футболиста висят на карточках. Это - Матеус Сильва, Кевин Медина и Марко Янкович. Если сегодня кто-то из них будет предупрежден, то пропустит ответный матч. В составе «Ньюкасла» под угрозой Малик Тшау, Дэн Берн и Жоэлинтон.

Выход в стыковые матчи или 1/16 финала - лучший и исторический результат Азербайджана в Лиге чемпионов. 

«Ньюкасл», занимающий сейчас 10-е место в английской Премьер-лиге, также впервые вышел в плей-офф ЛЧ. Правда, в сезоне 2002/03 клуб пробился во второй групповой этап (в те годы после первого группового этапа с участием 32 команд следовал второй групповой раунд, где 16 команд разыгрывали путевки в четвертьфинал).

