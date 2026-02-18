Всем участникам Олимпиады подарили телефоны, а россиянам - «только шампунь с зубной пастой»

Российским спортсменам, выступающим на Олимпийских играх, не подарили телефоны, как всем остальным участникам, из-за санкций. Об этом пишет Международный олимпийский комитет.

Организаторы Игр перед их началом сообщали, что все участники получат в подарок телефоны от Samsung — спонсора Международного олимпийского комитета.

Однако 17 февраля российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что он и другие атлеты телефонов не получили. В качестве подарков им выдали «только шампунь с зубной пастой».

В Международном олимпийском комитете официально объяснили это тем, что по закону им «запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран».

С 2022 года ЕС запрещает поставку в Россию предметов роскоши в рамках санкций. Под это понятие подпадают в том числе телефоны стоимостью больше 750 евро.

На Олимпиаде-2024, которая проходила в Париже, россиянам также не дарили телефоны от спонсоров.