Макрон сравнил НАТО с «лягушкой без головного мозга»

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в эффективности НАТО, вспомнив свое сравнение альянса со «спинальной лягушкой», у которой разрушен головной мозг, но она рефлекторно реагирует на раздражители.

«Десять лет назад я заявил, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Организация очнулась в 2022 году. Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос», — сказал он.

Свое заявление французский лидер сделал в ходе ужина с представителями французских технологических компаний в Елисейском дворце.