Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Макрон сравнил НАТО с «лягушкой без головного мозга»

20:39 378

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в эффективности НАТО, вспомнив свое сравнение альянса со «спинальной лягушкой», у которой разрушен головной мозг, но она рефлекторно реагирует на раздражители.

«Десять лет назад я заявил, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Организация очнулась в 2022 году. Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос», — сказал он.

Свое заявление французский лидер сделал в ходе ужина с представителями французских технологических компаний в Елисейском дворце.

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил от «Ньюкасла» на 3-й минуте
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил от «Ньюкасла» на 3-й минуте обновлено 21:48
21:48 2015
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
20:05 2648
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 3099
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
20:53 517
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
19:05 2642
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерной программе
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерной программе видео; обновлено 21:38
21:38 7998
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве обновлено 18:46
18:46 9288
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
16:02 4605
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18:15 1641
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 3904
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 2318

