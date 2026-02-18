Трамп планирует включить боевиков из Газы в состав новой полиции

Белый дом рассматривает возможность привлечения лиц, связанных с организованной преступностью и наркоторговлей, к формированию новых полицейских сил в секторе Газа.
По данным ряда западных чиновников, администрация Трампа планирует создать эти силы преимущественно из членов существующих вооруженных формирований, выступающих против движения ХАМАС.
По информации The Telegraph, предполагается формирование структур, в которые могут войти представители кланов, организованных по семейному принципу.
Отмечается, что часть этих групп ранее обвинялась в связях с организованной преступностью. Также утверждается, что по меньшей мере в двух таких кланах есть лица, которые либо участвовали в боевых действиях на стороне ИГИЛ, либо публично заявляли о поддержке организации.