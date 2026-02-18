USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Исламабад не пойдет в Газу без гарантий

21:22 217

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время визита в США намерен уточнить условия возможного участия его страны в международных силах стабилизации в Газе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, перед отправкой войск Исламабад хочет получить от Вашингтона четкие гарантии, что речь идет именно о миротворческой миссии, а не об операции по разоружению движения ХАМАС. «Наши войска могут быть частью только миротворческой миссии в Газе», — заявил источник, близкий к Шарифу, подчеркнув: «Мы не будем участвовать ни в каких других задачах, включая разоружение ХАМАС».

В то же время в Пакистане учитывают внутренние риски. Бывший посол страны в США Хусейн Хаккани отметил, что общественность поддержит отправку войск только в том случае, если миссия будет направлена на защиту палестинцев. «Если ситуация в Газе после развертывания войск не улучшится для палестинцев, это может вызвать массовую реакцию в обществе», — предупредил он.

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил от «Ньюкасла» на 3-й минуте
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил от «Ньюкасла» на 3-й минуте обновлено 21:48
21:48 2020
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
20:05 2653
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 3099
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
20:53 518
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
19:05 2645
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерной программе
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерной программе видео; обновлено 21:38
21:38 8002
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве обновлено 18:46
18:46 9291
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
16:02 4605
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18:15 1641
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 3905
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 2319

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил от «Ньюкасла» на 3-й минуте
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил от «Ньюкасла» на 3-й минуте обновлено 21:48
21:48 2020
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
20:05 2653
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 3099
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
20:53 518
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
19:05 2645
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерной программе
США выдвинули Ирану ультиматум по ядерной программе видео; обновлено 21:38
21:38 8002
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве
Первое заявление Буданова о результатах переговоров в Женеве обновлено 18:46
18:46 9291
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
16:02 4605
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18:15 1641
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад
Лучший результат Азербайджана за всю историю зимних Олимпиад фото, обновлено
18:06 3905
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей?
Почему в Азербайджан стали завозить меньше автомобилей? Отвечает экономист
17:57 2319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться