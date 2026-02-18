Исламабад не пойдет в Газу без гарантий

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время визита в США намерен уточнить условия возможного участия его страны в международных силах стабилизации в Газе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, перед отправкой войск Исламабад хочет получить от Вашингтона четкие гарантии, что речь идет именно о миротворческой миссии, а не об операции по разоружению движения ХАМАС. «Наши войска могут быть частью только миротворческой миссии в Газе», — заявил источник, близкий к Шарифу, подчеркнув: «Мы не будем участвовать ни в каких других задачах, включая разоружение ХАМАС».

В то же время в Пакистане учитывают внутренние риски. Бывший посол страны в США Хусейн Хаккани отметил, что общественность поддержит отправку войск только в том случае, если миссия будет направлена на защиту палестинцев. «Если ситуация в Газе после развертывания войск не улучшится для палестинцев, это может вызвать массовую реакцию в обществе», — предупредил он.